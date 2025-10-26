Loto de la Maison de Lambesc avenue de Verdun Lambesc

Loto de la Maison de Lambesc avenue de Verdun Lambesc dimanche 26 octobre 2025.

Loto de la Maison de Lambesc

Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 13h30. avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 13:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un loto convivial.

Cet évènement est bien plus qu’un simple jeu c’est une occasion de réunir petits et grands autour d’un moment festif, tout en soutenant une cause qui nous tient à cœur.

Les fonds récoltés permettront de financer un séjour à la montagne au profit de nos aînés trop souvent oubliés par la société.

Des lots séduisants seront mis en jeu, des rafraîchissements et encas vous seront proposés au cours de l’entracte. .

avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 99 16 64 nboisson.cdg13@gmail.com

English :

We are pleased to announce that we are organizing a friendly bingo.

This event is much more than just a game: it’s an opportunity to bring young and old together for a festive occasion, while supporting a cause close to our hearts.

German :

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ein geselliges Lotto veranstalten.

Diese Veranstaltung ist mehr als nur ein Spiel: Sie ist eine Gelegenheit, Groß und Klein zu einem festlichen Anlass zusammenzubringen und gleichzeitig eine Sache zu unterstützen, die uns sehr am Herzen liegt.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare che stiamo organizzando una tombola amichevole.

Questo evento è molto più di un semplice gioco: è un’opportunità per riunire giovani e anziani in un’occasione di festa, sostenendo al contempo una causa che ci sta a cuore.

Espanol :

Estamos encantados de anunciar que vamos a organizar un bingo amistoso.

Este evento es mucho más que un juego: es una oportunidad para reunir a jóvenes y mayores en una ocasión festiva, a la vez que apoyamos una causa cercana a nuestros corazones.

L’événement Loto de la Maison de Lambesc Lambesc a été mis à jour le 2025-09-01 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc