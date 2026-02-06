Loto de la Marelle Saint-Paul

Loto de la Marelle

Salle des fêtes Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’association La Marelle, association des parents d’élèves de l’école de Saint-Paul organise un loto au profit des enfants de l’école avec de nombreux lots à gagner.

Buvette et restauration sur place .

Salle des fêtes Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 44 82 62

