Loto de la Marelle Saint-Paul
Loto de la Marelle Saint-Paul samedi 28 février 2026.
Loto de la Marelle
Salle des fêtes Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
L’association La Marelle, association des parents d’élèves de l’école de Saint-Paul organise un loto au profit des enfants de l’école avec de nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place .
Salle des fêtes Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 44 82 62
English : Loto de la Marelle
