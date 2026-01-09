Loto de la Maris-Stella Salle des Fêtes Le Croisic
Loto de la Maris-Stella
Salle des Fêtes 33 rue du Pont de Chat Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-08 14:30:00
2026-02-08
Loto
École de musique de la Maris-Stella
Loto de l’école de musique, de nombreux lots à gagner (nuit pour 2 personnes au Fort de l’Océan, bon d’achat de 200 € à Intermarché, stage de voile et autres lots.
Loterie à l’entracte.
Réservation conseillée au 06 77 75 26 73
Renseignements sur la page Facebook de la Maris Stella .
