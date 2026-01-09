Loto de la Maris-Stella Salle des Fêtes Le Croisic

Loto de la Maris-Stella

Salle des Fêtes 33 rue du Pont de Chat Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Loto

École de musique de la Maris-Stella

Loto de l’école de musique, de nombreux lots à gagner (nuit pour 2 personnes au Fort de l’Océan, bon d’achat de 200 € à Intermarché, stage de voile et autres lots.

Loterie à l’entracte.



Réservation conseillée au 06 77 75 26 73

Renseignements sur la page Facebook de la Maris Stella .

Salle des Fêtes 33 rue du Pont de Chat Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 75 26 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto de la Maris-Stella Le Croisic a été mis à jour le 2026-01-09 par ADT44