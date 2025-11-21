Loto de la MFR Maison Familiale Rurale Combeaufontaine
Loto de la MFR Maison Familiale Rurale Combeaufontaine vendredi 21 novembre 2025.
Maison Familiale Rurale 2 Rue Moines Combeaufontaine Haute-Saône
Début : 2025-11-21 19:00:00
La classe de CAP Commerce de la MFR de Combeaufontaine organise son loto.
Les bénéfices serviront au financement de leur voyage d’étude.
Ouverture des portes à 19h, début des jeux à 20h.
5€ le carton, 20€ les cinq.
Réservation obligatoire.
Buvette et petite restauration sur place. .
Maison Familiale Rurale 2 Rue Moines Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 10 48 charline.meudre@mfr.asso.fr
