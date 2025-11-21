Loto de la MFR Maison Familiale Rurale Combeaufontaine

Loto de la MFR

Maison Familiale Rurale 2 Rue Moines Combeaufontaine Haute-Saône

La classe de CAP Commerce de la MFR de Combeaufontaine organise son loto.

Les bénéfices serviront au financement de leur voyage d’étude.

Ouverture des portes à 19h, début des jeux à 20h.

5€ le carton, 20€ les cinq.

Réservation obligatoire.

Buvette et petite restauration sur place. .

Maison Familiale Rurale 2 Rue Moines Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 10 48 charline.meudre@mfr.asso.fr

