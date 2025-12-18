Loto de l’A.P.E. Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
Loto de l’A.P.E. Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol dimanche 18 janvier 2026.
Loto de l’A.P.E.
Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 15h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Loto de l’A.P.E.
Loto organisé par l’Association des Parents d’Eleves
Dans la salle du Château de Saint Andiol
Switch 2, Air Fryer, bon cadeaux et bien d’autres…
Buvette et restauration sur place. Cb acceptée .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ape.st.andiol@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto of the A.P.E.
L’événement Loto de l’A.P.E. Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence