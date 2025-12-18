Loto de l’A.P.E. Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Loto de l’A.P.E.

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 15h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Loto de l’A.P.E.

Loto organisé par l’Association des Parents d’Eleves

Dans la salle du Château de Saint Andiol

Switch 2, Air Fryer, bon cadeaux et bien d’autres…

Buvette et restauration sur place. Cb acceptée .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ape.st.andiol@gmail.com

Loto of the A.P.E.

