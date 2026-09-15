Loto de la Paix Salle des fêtes Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Loto de la Paix

Salle des fêtes Place Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Partagez un après-midi convivial et animé à Saint-Junien à l’occasion du loto organisé par l’association Foutez-nous la Paix ! Installez-vous, ouvrez l’œil et tentez votre chance au fil des parties, avec de nombreux lots à remporter : bons d’achat, séjour, repas, caisses de vin, filets garnis et bien d’autres surprises. Une partie spéciale est également proposée pour les enfants de moins de 12 ans. Buvette, gâteaux et crêpes viendront compléter ce moment chaleureux et gourmand. Une belle occasion de jouer, de se retrouver et de soutenir la 7e édition du festival Foutez-nous la Paix ! .

Salle des fêtes Place Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 26 08 36

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English : Loto de la Paix

L’événement Loto de la Paix Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin