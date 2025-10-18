Loto de la Palombe Saint-Palais

samedi 18 octobre 2025.

Loto de la Palombe

Salle Airetik Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Loto organisé par l’association Loisirs et Amitiés de Saint-Palais. De nombreux lots à gagner.

Ouverture des portes à 19h30, lancement des jeux à 20h30. Buvette et sandwichs et pâtisseries. .

Salle Airetik Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 94 36 loisirs.amities64@gmail.com

