Loto de la Palombe Saint-Palais
Loto de la Palombe Saint-Palais samedi 18 octobre 2025.
Loto de la Palombe
Salle Airetik Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Loto organisé par l’association Loisirs et Amitiés de Saint-Palais. De nombreux lots à gagner.
Ouverture des portes à 19h30, lancement des jeux à 20h30. Buvette et sandwichs et pâtisseries. .
Salle Airetik Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 94 36 loisirs.amities64@gmail.com
