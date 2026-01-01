Loto de la Paroisse Salle des Fêtes Châteauneuf-sur-Isère
samedi 24 janvier 2026.
Loto de la Paroisse
Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme
24 janvier 2026, 18h30
2026-01-24
Venez nombreux pour profiter d’un loto convivial dans une bonne ambiance et vous aurez peut-être la chance de remporter de nombreux lots des commerçants et producteurs locaux !
Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 42 38 05
English :
Come one, come all and enjoy a friendly bingo in a great atmosphere, with the chance to win lots of prizes from local merchants and producers!
