Loto de la Paroisse Salle des Fêtes Châteauneuf-sur-Isère

Loto de la Paroisse

Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Venez nombreux pour profiter d’un loto convivial dans une bonne ambiance et vous aurez peut-être la chance de remporter de nombreux lots des commerçants et producteurs locaux !

Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 42 38 05

English :

Come one, come all and enjoy a friendly bingo in a great atmosphere, with the chance to win lots of prizes from local merchants and producers!

