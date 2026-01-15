Loto de la paroisse de Marignane et Saint-Victoret Centre Pastoral Saint-Laurent Imbert Marignane

Loto de la paroisse de Marignane et Saint-Victoret

Dimanche 8 février 2026.

A 14h30. Centre Pastoral Saint-Laurent Imbert 2 rue Pierre René Mayan Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

La paroisse de Marignane Saint-Victoret vous convie très nombreux pour un super loto.

Ambiance conviviale assurée !

De très beaux lots sont à gagner.

Bonne chance à tous !

Venez participer à ce super loto !

Chaque joueur dispose d’un ou plusieurs petits cartons quadrillés dont certaines cases comportent des numéros, lesquels sont reproduits sur de petits jetons que l’on tire un par un au hasard et que l’on annonce. Le gagnant est celui qui le premier a rempli sa grille.

A vos cartons ! A chacun ses cartons (possibilité de les choisir) et que la chance soit de votre côté !) .

Centre Pastoral Saint-Laurent Imbert 2 rue Pierre René Mayan Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 34 14

English :

The parish of Marignane Saint-Victoret invites you in great numbers to a great bingo.

A friendly atmosphere guaranteed!

There are some great prizes to be won.

Good luck to you all!

