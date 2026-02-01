Loto de la pêche Douchy-Montcorbon

Loto de la pêche

Chemin de la Passerelle Douchy-Montcorbon Loiret

L’Association des pêcheurs de l’Ouanne organise un loto. De nombreux lots à gagner, en huit parties. Restauration sur place.

Chemin de la Passerelle Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 25 33 91

English :

The Ouanne Fishermen’s Association organizes a bingo. Lots to be won in eight games. Catering on site.

