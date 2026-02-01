Loto de la pêche Douchy-Montcorbon
Loto de la pêche Douchy-Montcorbon dimanche 8 février 2026.
Loto de la pêche
Chemin de la Passerelle Douchy-Montcorbon Loiret
Début : 2026-02-08 12:30:00
2026-02-08
L’Association des pêcheurs de l’Ouanne organise un loto. De nombreux lots à gagner, en huit parties. Restauration sur place.
Chemin de la Passerelle Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 25 33 91
English :
The Ouanne Fishermen’s Association organizes a bingo. Lots to be won in eight games. Catering on site.
L’événement Loto de la pêche Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-01-29 par OT 3CBO