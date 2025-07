LOTO DE LA PÊCHE Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout

LOTO DE LA PÊCHE Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout vendredi 25 juillet 2025.

LOTO DE LA PÊCHE

Salle des Fêtes Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Grand Loto organisé par l’association de pêche de la Salvetat sur Agout

Venez nombreux.

Nombreux lots Jambons Paniers garnis Bons d’achats Longes de porc Plancha XL Crêpière Grill Ensemble Robot Pâtissier avec son hachoir Porcelets Surprise pêcheur Séjours Friteuse Smart Fryer Repas restaurants etc… et bien d ‘autres surprises. .

Salle des Fêtes Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50 aappmasalvetat@outlook.fr

English :

Grand Loto organized by the Salvetat sur Agout fishing association

Come one, come all.

German :

Großes Lotto, organisiert vom Fischereiverein von La Salvetat sur Agout

Kommen Sie zahlreich.

Italiano :

Grand Loto organizzato dall’associazione di pesca Salvetat sur Agout

Venite a trovarci!

Espanol :

Gran Loto organizado por la asociación de pesca Salvetat sur Agout

¡Ven y únete a nosotros!

