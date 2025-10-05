LOTO DE LA PÉTANQUE Cadours
LOTO DE LA PÉTANQUE Cadours dimanche 5 octobre 2025.
LOTO DE LA PÉTANQUE
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : dimanche 5 octobre 2025
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Le Club de Pétanque de Cadours organise son loto !
Nous vous attentons nombreux ! .
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr
English :
The Club de Pétanque de Cadours organizes its bingo!
German :
Der Club de Pétanque de Cadours organisiert sein Lotto!
Italiano :
Il Club Cadours Pétanque organizza la sua tombola!
Espanol :
¡El Club de Petanca Cadours organiza su bingo!
