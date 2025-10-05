LOTO DE LA PÉTANQUE Cadours

LOTO DE LA PÉTANQUE Cadours dimanche 5 octobre 2025.

LOTO DE LA PÉTANQUE

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Le Club de Pétanque de Cadours organise son loto !

Nous vous attentons nombreux ! .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Club de Pétanque de Cadours organizes its bingo!

German :

Der Club de Pétanque de Cadours organisiert sein Lotto!

Italiano :

Il Club Cadours Pétanque organizza la sua tombola!

Espanol :

¡El Club de Petanca Cadours organiza su bingo!

