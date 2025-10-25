Loto de la pétanque de Lignières Lignières

Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

Début : Samedi 2025-10-25 20:30:00

Nouvelle opportunité pour tenter de remporter des bons carburants, poubelles garnies, ordinateur portable, équipements en électroménagers et jusqu’à 9 parties bons d’achats… Ouverture des portes à 19h.

Ce loto est proposé par la section pétanque de l’Avenir de Lignières. Il y aura aussi une super partie spéciale de 500€. Pensez à vous inscrire. .

Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 73 54 86

English :

Another chance to win fuel vouchers, stuffed garbage cans, household appliances and up to 9 voucher games… Doors open at 7pm.

German :

Neue Gelegenheit, um Treibstoffgutscheine, gefüllte Mülltonnen, Haushaltsgeräte und bis zu 9 Gutschein-Partien zu gewinnen… Türöffnung um 19 Uhr.

Italiano :

Questa è la vostra occasione per vincere buoni carburante, bidoni imbottiti, elettrodomestici e fino a 9 buoni gioco… Le porte si aprono alle 19.00.

Espanol :

Esta es tu oportunidad de ganar vales de combustible, cubos de basura rellenos, electrodomésticos y hasta 9 juegos de vales… Apertura de puertas a las 19.00 h.

