Loto de la pétanque jourgnacoise Jourgnac vendredi 3 octobre 2025.

Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Soirée loto organisée par la Pétanque Jourgnacoise et animée par Cécile.

Retrouvez la traditionnelle organisation de l’animatrice Cécile autour de 13 parties à la Landaise, partie spéciale à 2€ le carton et 3 lots surprise, la bourriche avec 30 lots, un carton offert, de très nombreux lots à gagner: des bons d’achats à 200, 100 et 2 x 40 €, box Puy du Fou 2 personnes, broyeur à végétaux, crémant, plateaux de fromages, cageot de fruits et légumes, 132 toasts apéro, planche apéro, 2 plateaux de fruits de mer et vin, jambon de pays, et biens d’autres encore !

Sandwich, gâteaux et buvette. .

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

