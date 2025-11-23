Loto de la pétanque

Sauzet Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 13:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Loto à 14 h 30, ouverture à 13 h

Lots à gagner bons d’achat, petit électroménager, jambon, panier garni .

Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 6 72 96 00 71

English :

Lotto at 2:30 p.m., opening at 1 p.m

German :

Lotto um 14:30 Uhr, Eröffnung um 13:00 Uhr

Italiano :

Lotto alle 14.30, apertura alle 13.00

Espanol :

Lotería a las 14.30 h, apertura a las 13.00 h

L’événement Loto de la pétanque Sauzet a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Cahors Vallée du Lot