Loto de la pétanque Sauzet
Loto de la pétanque Sauzet dimanche 23 novembre 2025.
Loto de la pétanque
Sauzet Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 13:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Loto à 14 h 30, ouverture à 13 h
Loto à 14 h 30, ouverture à 13 h.
Lots à gagner bons d’achat, petit électroménager, jambon, panier garni .
Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 6 72 96 00 71
English :
Lotto at 2:30 p.m., opening at 1 p.m
German :
Lotto um 14:30 Uhr, Eröffnung um 13:00 Uhr
Italiano :
Lotto alle 14.30, apertura alle 13.00
Espanol :
Lotería a las 14.30 h, apertura a las 13.00 h
L’événement Loto de la pétanque Sauzet a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Cahors Vallée du Lot