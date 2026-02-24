Loto de la Pétanque Villeréalaise Salle François Mitterrand Villeréal
Loto de la Pétanque Villeréalaise Salle François Mitterrand Villeréal samedi 11 avril 2026.
Loto de la Pétanque Villeréalaise
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Début : 2026-04-11
Nombreux lot à gagner
Ouverture des portes à 19h
English : Loto de la Pétanque Villeréalaise
Many prizes to be won
Doors open at 7pm
