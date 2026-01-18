Loto de la pétanque Voutezacoise Voutezac

Loto de la pétanque Voutezacoise

Salle polyvalente des Roziers Voutezac Corrèze

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Loto avec nombreux lots: TV, micro-ondes, électroménager, hi-fi, séjour, canard etc.

Buvette et sandwichs sur place.

Ouverture des portes à 19h.

Limité à 200 personnes .

Salle polyvalente des Roziers Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 97 06

