Loto de la pétanque Voutezacoise Voutezac samedi 24 janvier 2026.

Salle polyvalente des Roziers Voutezac Corrèze

–

Début : 2026-01-24
2026-01-24

Loto avec nombreux lots: TV, micro-ondes, électroménager, hi-fi, séjour, canard etc.

Buvette et sandwichs sur place.

Ouverture des portes à 19h.
Limité à 200 personnes   .

Salle polyvalente des Roziers Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 97 06 

