Loto de La Poterne Vatan

Loto de La Poterne

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Venez nombreux au loto organisé par l’école de La Poterne à la salle des fêtes de Vatan.

Lots, partie surprise, … l’occasion de passer une belle soirée conviviale.

Ouverture des portes à 19h, début à 20h30.

Réservation par SMS recommandée. .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31

English :

Come along to the bingo organized by the La Poterne school at the Salle des Fêtes in Vatan.

