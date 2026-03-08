Loto de La Poterne Vatan
Loto de La Poterne Vatan vendredi 3 avril 2026.
Loto de La Poterne
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Venez nombreux au loto organisé par l’école de La Poterne à la salle des fêtes de Vatan.
Lots, partie surprise, … l’occasion de passer une belle soirée conviviale.
Ouverture des portes à 19h, début à 20h30.
Réservation par SMS recommandée. .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along to the bingo organized by the La Poterne school at the Salle des Fêtes in Vatan.
L’événement Loto de La Poterne Vatan a été mis à jour le 2026-03-08 par OT Champs d’Amour