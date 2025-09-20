Loto de la rentrée Wittisheim

Loto de la rentrée Wittisheim samedi 20 septembre 2025.

Loto de la rentrée

60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

Préparez-vous à voir vos numéros fétiches être tirés au sort et à espérer remporter de nombreux bons d’achats. Prévente les 7 et 14 septembre.

bons d’achats, lots surprises,…

Ouverture des portes dès 18h.

Buvette et petite restauration

Projection des numéros pour malentendants

Prévente les 6 et 13 septembre de 9h à 12h. .

60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 17 71 47 dom.heiligenstein@free.fr

English :

Get ready to see your favorite numbers drawn and hope to win lots of vouchers. Pre-sales on September 7 and 14.

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, dass Ihre Glückszahlen gezogen werden und hoffen Sie, viele Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Vorverkauf am 7. und 14. September.

Italiano :

Preparatevi a vedere l’estrazione dei vostri numeri preferiti e sperate di vincere tanti buoni spesa. Prevendite il 7 e il 14 settembre.

Espanol :

Prepárate para ver cómo se sortean tus números favoritos y espera ganar un montón de vales de compra. Preventa los días 7 y 14 de septiembre.

