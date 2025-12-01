Loto de l’A.S Martigues Sud Gymnase des Salins Martigues
Loto de l’A.S Martigues Sud Gymnase des Salins Martigues samedi 20 décembre 2025.
Loto de l’A.S Martigues Sud
Samedi 20 décembre 2025 de 19h à 23h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20 23:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Rendez-vous au Gymnase des Salins de Martigues pour profiter du loto organisé par l’AS Martigues Sud.
Nombreux lots et bons d achats dans divers commerces de Martigues. .
Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 41 arnaudjmmj@gmail.com
English :
Head to the Gymnase des Salins in Martigues to enjoy the bingo organized by AS Martigues Sud.
German :
Besuchen Sie das Gymnase des Salins in Martigues und genießen Sie das von AS Martigues Sud organisierte Bingo.
Italiano :
Venite alla Gymnase des Salins di Martigues per il lotto organizzato dall’AS Martigues Sud.
Espanol :
Dirígete al Gymnase des Salins en Martigues para disfrutar del bingo organizado por AS Martigues Sud.
L’événement Loto de l’A.S Martigues Sud Martigues a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Martigues