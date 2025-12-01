Loto de l’A.S Martigues Sud Gymnase des Salins Martigues

Loto de l’A.S Martigues Sud

Samedi 20 décembre 2025 de 19h à 23h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Rendez-vous au Gymnase des Salins de Martigues pour profiter du loto organisé par l’AS Martigues Sud.

Nombreux lots et bons d achats dans divers commerces de Martigues. .

Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 41 arnaudjmmj@gmail.com

English :

Head to the Gymnase des Salins in Martigues to enjoy the bingo organized by AS Martigues Sud.

German :

Besuchen Sie das Gymnase des Salins in Martigues und genießen Sie das von AS Martigues Sud organisierte Bingo.

Italiano :

Venite alla Gymnase des Salins di Martigues per il lotto organizzato dall’AS Martigues Sud.

Espanol :

Dirígete al Gymnase des Salins en Martigues para disfrutar del bingo organizado por AS Martigues Sud.

L’événement Loto de l’A.S Martigues Sud Martigues a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Martigues