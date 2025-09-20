Loto de la Saint Hubert Miramontaise Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Loto de la Saint Hubert Miramontaise

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 14:30:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association Saint Hubert Miramontaise ! De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance une partie de Bingo vous est proposée.

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association Saint Hubert Miramontaise ! De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance une partie de Bingo vous est proposée. .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 35 17

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English : Loto de la Saint Hubert Miramontaise

Come and take part in the bingo organized by the Saint Hubert Miramontaise association! There are lots of prizes to be won, and for even more luck, there’s a game of bingo on offer.

L’événement Loto de la Saint Hubert Miramontaise Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun