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Loto de la Saint Hubert Miramontaise Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

dimanche 6 décembre 2026 · Salle Gambetta · Miramont-de-Guyenne

Loto de la Saint Hubert Miramontaise Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle Gambetta
Adresse
Boulevard Gambetta
Ville
47800 Miramont-de-Guyenne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Tarif de base - plein tarif

Miramont-de-Guyenne

Loto de la Saint Hubert Miramontaise

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 14:30:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association Saint Hubert Miramontaise ! De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance une partie de Bingo vous est proposée.
Venez nombreux participer au loto organisé par l’association Saint Hubert Miramontaise ! De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance une partie de Bingo vous est proposée.   .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 35 17 

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English : Loto de la Saint Hubert Miramontaise

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L’événement Loto de la Saint Hubert Miramontaise Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun

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