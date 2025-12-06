Loto de la Société de chasse Salle des fêtes Peyrière

Loto de la Société de chasse

Salle des fêtes Place Angéline Beausoleil Peyrière Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association de chasse la Saint-Hubert ! De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance le tirage de la bourriche vous est proposée.

Salle des fêtes Place Angéline Beausoleil Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 63 89

English : Loto de la Société de chasse

Come and take part in the bingo organized by the Saint-Hubert hunting association! There are lots of prizes to be won, and for even more luck, we’re offering you the chance to win a bourriche .

