Loto de la Société de chasse Salle des fêtes Peyrière samedi 6 décembre 2025.
Salle des fêtes Place Angéline Beausoleil Peyrière Lot-et-Garonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez nombreux participer au loto organisé par l’association de chasse la Saint-Hubert ! De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance le tirage de la bourriche vous est proposée.
Salle des fêtes Place Angéline Beausoleil Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 63 89
English : Loto de la Société de chasse
Come and take part in the bingo organized by the Saint-Hubert hunting association! There are lots of prizes to be won, and for even more luck, we’re offering you the chance to win a bourriche .
