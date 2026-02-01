Loto de la Société des Pêches Rue Du Chanoine Moisan Fuveau
Loto de la Société des Pêches Rue Du Chanoine Moisan Fuveau dimanche 15 février 2026.
Loto de la Société des Pêches
Dimanche 15 février 2026 à partir de 15h.
15h00
Ouverture des portes à 14h. Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau Bouches-du-Rhône
Participez au loto organisé par la Société des Pêches , à la Maison Pour Tous ! Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et repartez peut-être avec de beaux lots. Un moment festif à partager en famille ou entre amis !
Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 05 29 66
English :
Take part in the bingo organized by the Société des Pêches, at the Maison Pour Tous! Come and try your luck in a friendly atmosphere, and leave with some great prizes. A festive moment to share with family and friends!
L’événement Loto de la Société des Pêches Fuveau a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Fuveau