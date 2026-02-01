Loto de la Société des Pêches Rue Du Chanoine Moisan Fuveau

Loto de la Société des Pêches

Dimanche 15 février 2026 à partir de 15h.

15h00

Ouverture des portes à 14h. Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Participez au loto organisé par la Société des Pêches , à la Maison Pour Tous ! Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et repartez peut-être avec de beaux lots. Un moment festif à partager en famille ou entre amis !

Venez partager un moment chaleureux et festif dans une ambiance conviviale. De nombreux lots sont à gagner, alors n’hésitez pas à tenter votre chance tout en passant un bel après-midi en famille ou entre amis. Une belle occasion de se retrouver et de soutenir les activités locales. .

Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 05 29 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the bingo organized by the Société des Pêches, at the Maison Pour Tous! Come and try your luck in a friendly atmosphere, and leave with some great prizes. A festive moment to share with family and friends!

L’événement Loto de la Société des Pêches Fuveau a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Fuveau