Loto de la Société Hippique Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Loto de la Société Hippique

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Venez nombreux participer au loto organisé par la Société hippique. Neuf parties sont programmées dans le but de vous faire gagner de nombreux lots. Une bourriche vous sera également proposée afin de gagner encore plus de lots.

Venez nombreux participer au loto organisé par la Société hippique. Neuf parties sont programmées dans le but de vous faire gagner de nombreux lots. Une bourriche vous sera également proposée afin de gagner encore plus de lots. .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 21 27 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de la Société Hippique

Come and take part in the lottery organized by the Société hippique. Nine games are scheduled, with the aim of winning numerous prizes. You’ll also have the chance to win even more prizes.

L’événement Loto de la Société Hippique Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-01-05 par OT du Pays de Lauzun