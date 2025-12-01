Loto de la Société Taurine de Pélissanne Salle Malacrida Pélissanne

Loto de la Société Taurine de Pélissanne

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La saison des lotos d’hiver se poursuit ! Venez passer un moment convivial au loto de la Société Taurine Paul Ricard à Pélissanne.

De nombreux lots sont à gagner, à vos cartons !



Une buvette et un service de restauration rapide seront assurés tout au long de l’après-midi. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 13 86 33

English :

Winter is a good season for lotteries ! Let’s play with the bull society of Pélissanne.

L’événement Loto de la Société Taurine de Pélissanne Pélissanne a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes