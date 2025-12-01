Loto de la Société Taurine de Pélissanne Salle Malacrida Pélissanne
Loto de la Société Taurine de Pélissanne
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
La saison des lotos d’hiver se poursuit ! Venez passer un moment convivial au loto de la Société Taurine Paul Ricard à Pélissanne.
De nombreux lots sont à gagner, à vos cartons !
Une buvette et un service de restauration rapide seront assurés tout au long de l’après-midi. .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 13 86 33
English :
Winter is a good season for lotteries ! Let’s play with the bull society of Pélissanne.
