Loto de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc
Loto de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc samedi 7 février 2026.
Loto de la Solidarité Médocaine
Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Solidarité Médocaine organise son loto dans la salle des fêtes de la commune.
Ouverture des portes dès 18h30
Possibilité de réserver les places jusqu’au samedi après-midi, par téléphone. .
Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 56 67 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto de la Solidarité Médocaine
L’événement Loto de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Médoc-Vignoble