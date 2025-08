Loto de la Sportive Griesheim-près-Molsheim

Loto de la Sportive Griesheim-près-Molsheim dimanche 19 octobre 2025.

Loto de la Sportive

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 20:00:00

Date(s) :

2025-10-19

De nombreux lots à gagner bons d’achat, bons cadeaux, multimédia, petit électroménager… Buvette et petite restauration sur place, tartes flambées dès 18h. Accueil dès 13h, début du jeu à 14h. Sur réservation. Organisé par le club de basket.

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66 correspondantlsg@gmail.com

English :

Lots of prizes to be won: shopping vouchers, gift vouchers, multimedia, small electrical appliances? Refreshments and snacks on site, tarts flambées from 6pm. Welcome from 1pm, game starts at 2pm. Reservations required. Organized by the basketball club.

German :

Zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine, Geschenkgutscheine, Multimedia, kleine Elektrogeräte? Getränke und kleine Snacks vor Ort, Flammkuchen ab 18 Uhr. Empfang ab 13 Uhr, Beginn des Spiels um 14 Uhr. Nur mit Reservierung. Organisiert vom Basketballverein.

Italiano :

In palio ci sono numerosi premi, tra cui buoni regalo, prodotti multimediali, piccoli elettrodomestici, ecc Rinfreschi e spuntini sul posto, crostate flambées dalle 18.00. Accoglienza dalle 13.00, inizio del gioco alle 14.00. Prenotazione obbligatoria. Organizzato dal club di basket.

Espanol :

Se sortearán numerosos premios: cheques regalo, multimedia, pequeños electrodomésticos, etc Refrescos y tentempiés in situ, tartas flambeadas a partir de las 18.00 h. Recepción a partir de las 13.00 horas, comienzo del juego a las 14.00 horas. Reserva obligatoria. Organizado por el club de baloncesto.

L’événement Loto de la Sportive Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2025-01-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile