Loto de la stValentin Bourville
Début : 2026-02-15 14:00:00
Loto à la salle de Bourville à 14h.
A gagner 1 nuit en love room, 1 repas cabaret pour 2, bon restaurant et massage.
Sur place buvette et petite restauration.
Sur réservation .
salle des fêtes Bourville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 95 12 20
