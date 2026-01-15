Loto de la stValentin Bourville

Loto de la stValentin

salle des fêtes Bourville Seine-Maritime

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Loto à la salle de Bourville à 14h.

A gagner 1 nuit en love room, 1 repas cabaret pour 2, bon restaurant et massage.

Sur place buvette et petite restauration.

Sur réservation .

salle des fêtes Bourville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 95 12 20

