Loto de La Tirelire Bourdeaux
Loto de La Tirelire Bourdeaux samedi 28 mars 2026.
Loto de La Tirelire
Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
A gagner: console Switch 2, repas pour deux personnes, air fryer et nombreux lots!
Sur place, snacking et buvette.
Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes latirelire@laposte.net
English :
To be won: Switch 2 console, meal for two, air fryer and many other prizes!
Snacks and refreshments on site.
