Loto de La Tirelire

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

A gagner: console Switch 2, repas pour deux personnes, air fryer et nombreux lots!

Sur place, snacking et buvette.

.

Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes latirelire@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To be won: Switch 2 console, meal for two, air fryer and many other prizes!

Snacks and refreshments on site.

L’événement Loto de La Tirelire Bourdeaux a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux