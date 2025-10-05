Loto de la vague d’évènements Le Châtelet
Loto de la vague d’évènements Le Châtelet dimanche 5 octobre 2025.
Loto de la vague d’évènements
Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
une après midi de jeu pour tenter de gagner le gros lot
La vague d’évènements vous invite à participer à son loto, l’ouverture des portes aura lieu à 13h, le début des jeux à 14h30. De nombreux lots à gagner, buvette et petite restauration sur place. Pensez à réserver pour assurer votre place. .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 57 92 11
English :
an afternoon of games to try and win the grand prize
German :
einen Nachmittag lang spielen und versuchen, den Hauptpreis zu gewinnen
Italiano :
un pomeriggio di giochi per cercare di vincere il primo premio
Espanol :
una tarde de juegos para intentar ganar el gran premio
L’événement Loto de la vague d’évènements Le Châtelet a été mis à jour le 2025-09-18 par OT CHATEAUMEILLANT