Loto de l’AAEL Salle polyvalente Vincey

Loto de l’AAEL

Salle polyvalente 10 rue du 8 mai Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15 01:00:00

Date(s) :

2025-11-15

L’AAEL organise son traditionnel loto .

Ouverture des portes à 18h. 1ère partie à 19h

Venez nombreux, achetez vos cartons et vous pourrez peut-être remporter l’un des nombreux lots mis en jeu.

Tarifs 4€ le carton, 20€ les 6 cartons, 30€ les 10 cartons.

Un règlement de 4€ par adulte qui vous donnera droit à un carton par adulte vous est demandé lors de la réservation.

Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place.Tout public

4 .

Salle polyvalente 10 rue du 8 mai Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 7 83 13 60 48

English :

The AAEL organizes its traditional bingo.

Doors open at 6pm. 1st part at 7pm

Come one, come all, buy your boxes and you might win one of the many prizes on offer.

Prices: 4? per box, 20? per 6 boxes, 30? per 10 boxes.

A payment of 4? per adult will entitle you to one box per adult.

A refreshment bar and snacks will be available on site.

German :

Die AAEL organisiert ihr traditionelles Lotto.

Öffnung der Türen um 18 Uhr. erster Teil um 19 Uhr

Kommen Sie zahlreich, kaufen Sie Ihre Kartons und gewinnen Sie vielleicht einen der zahlreichen Preise, die es zu gewinnen gibt.

Preise: 4? pro Karton, 20? pro 6 Kartons, 30? pro 10 Kartons.

Bei der Reservierung ist eine Zahlung von 4? pro Erwachsenem zu leisten, die Ihnen das Recht auf eine Karte pro Erwachsenem verleiht.

Vor Ort gibt es einen Imbiss und kleine Snacks.

Italiano :

L’AAEL organizza la sua tradizionale tombola.

Apertura porte alle 18.00. prima parte alle 19.00

Venite, comprate i biglietti e potreste vincere uno dei tanti premi in palio.

Prezzi: 4? per casella, 20? per 6 caselle, 30? per 10 caselle.

Il pagamento di 4 euro per adulto dà diritto a un biglietto per adulto.

Sul posto saranno disponibili un bar e snack.

Espanol :

La AAEL organiza su tradicional bingo.

Apertura de puertas a las 18h. 1ª parte a las 19h

Ven, compra tus cartones y podrás ganar uno de los muchos premios que se ofrecen.

Precios: 4? por cartón, 20? por 6 cartones, 30? por 10 cartones.

El pago de 4? por adulto dará derecho a una tarjeta por adulto.

Habrá un bar con refrescos y aperitivos.

L’événement Loto de l’AAEL Vincey a été mis à jour le 2025-10-29 par OT EPINAL ET SA REGION