Loto de l'AAPPMA Salle des fêtes Halle aux grains Saint-Junien samedi 4 octobre 2025.

Salle des fêtes Halle aux grains Place Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 1.5 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Rendez-vous à Saint-Junien pour une grande soirée conviviale avec le loto organisé par l’AAPPMA Alliance halieutique de Saint-Junien. De nombreux lots sont à gagner cartes cadeaux jusqu’à 300 €, air fryer, plateaux de charcuterie, corbeilles de fruits, barre de son… Une tombola viendra compléter la soirée, avec également une buvette proposant sandwichs, gâteaux et crêpes. L’ambiance sera assurée par Fred Animation. Réservations par SMS entre 18h et 20h. .

Salle des fêtes Halle aux grains Place Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 26 30 73

