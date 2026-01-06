Loto de l’ACC26 Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Loto de l’ACC26 Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage dimanche 15 février 2026.
Loto de l’ACC26
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 13:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
– ́
Nous vous attendons nombreux à notre loto annuel organisé au profit des personnes atteintes d’un cancer et de leurs aidants.
.
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35 acc26@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? ?
We look forward to seeing you at our annual bingo in aid of cancer sufferers and their carers.
L’événement Loto de l’ACC26 Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-06 par Valence Romans Tourisme