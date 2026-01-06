Loto de l’ACC26 Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Loto de l’ACC26

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 13:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

– ́

Nous vous attendons nombreux à notre loto annuel organisé au profit des personnes atteintes d’un cancer et de leurs aidants.

.

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35 acc26@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? ?

We look forward to seeing you at our annual bingo in aid of cancer sufferers and their carers.

L’événement Loto de l’ACC26 Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-06 par Valence Romans Tourisme