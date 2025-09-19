Loto de l’ACCA Salle polyvalente Arengosse
Loto de l’ACCA Salle polyvalente Arengosse vendredi 19 septembre 2025.
Loto de l’ACCA
Salle polyvalente Mairie Arengosse Landes
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Numéro fétiche
1 carton 3€/5 cartons 8€/ 11cartons 16€
Pâtisserie, casse-croûte, buvette
Salle polyvalente Mairie Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97
English : Loto de l’ACCA
Fetish number
1 box 3?/5 boxes 8?/11 boxes 16?
Pastries, snacks, refreshments
German : Loto de l’ACCA
Fetisch-Nummer
1 Karton 3?/5 Kartons 8?/11Kartons 16?
Gebäck, Snacks und Getränke
Italiano :
Numero preferito
1 scatola 3?/5 scatole 8?/11 scatole 16?
Pasticcini, snack e rinfreschi
Espanol : Loto de l’ACCA
Número favorito
1 caja 3?/5 cajas 8?/11 cajas 16?
Bollería, aperitivos y refrescos
