Loto de l’ACCA Salle polyvalente Arengosse

Loto de l’ACCA Salle polyvalente Arengosse vendredi 19 septembre 2025.

Salle polyvalente Mairie Arengosse Landes

Tarif : – –

Début : 2025-09-19
2025-09-19

Numéro fétiche
1 carton 3€/5 cartons 8€/ 11cartons 16€
Pâtisserie, casse-croûte, buvette
Salle polyvalente Mairie Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97 

English : Loto de l’ACCA

Fetish number
1 box 3?/5 boxes 8?/11 boxes 16?
Pastries, snacks, refreshments

German : Loto de l’ACCA

Fetisch-Nummer
1 Karton 3?/5 Kartons 8?/11Kartons 16?
Gebäck, Snacks und Getränke

Italiano :

Numero preferito
1 scatola 3?/5 scatole 8?/11 scatole 16?
Pasticcini, snack e rinfreschi

Espanol : Loto de l’ACCA

Número favorito
1 caja 3?/5 cajas 8?/11 cajas 16?
Bollería, aperitivos y refrescos

