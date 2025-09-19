Loto de l’ACCA Salle polyvalente Arengosse

Loto de l’ACCA Salle polyvalente Arengosse vendredi 19 septembre 2025.

Loto de l’ACCA

Salle polyvalente Mairie Arengosse Landes

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Numéro fétiche

1 carton 3€/5 cartons 8€/ 11cartons 16€

Pâtisserie, casse-croûte, buvette

Salle polyvalente Mairie Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97

English : Loto de l’ACCA

Fetish number

1 box 3?/5 boxes 8?/11 boxes 16?

Pastries, snacks, refreshments

German : Loto de l’ACCA

Fetisch-Nummer

1 Karton 3?/5 Kartons 8?/11Kartons 16?

Gebäck, Snacks und Getränke

Italiano :

Numero preferito

1 scatola 3?/5 scatole 8?/11 scatole 16?

Pasticcini, snack e rinfreschi

Espanol : Loto de l’ACCA

Número favorito

1 caja 3?/5 cajas 8?/11 cajas 16?

Bollería, aperitivos y refrescos

L’événement Loto de l’ACCA Arengosse a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Morcenx