Loto de l’ACCA

Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-01

Amateurs de jeux et de convivialité, deux rendez-vous ludiques vous attendent autour d’un double loto aux ambiances distinctes !

Un premier loto en soirée, idéal pour se retrouver entre amis et tenter sa chance dans une atmosphère animée, suivi d’un second loto en journée, plus familial, pour prolonger le plaisir autour de nombreux lots.

Au programme 14 parties à la landaise, une partie spéciale, des lots surprise, une bourriche généreusement dotée et des gains attractifs allant jusqu’à 300 €, sans oublier de nombreux bons d’achat, paniers gourmands, équipements et cadeaux variés.

Sur place, tout est prévu pour passer un bon moment buvette, crêpes et gâteaux pour accompagner le jeu.

Un événement convivial, accessible à tous, où le plaisir de jouer rime avec partage et bonne humeur ! .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de l’ACCA

L’événement Loto de l’ACCA Séreilhac a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Val de Vienne