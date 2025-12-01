Loto de l’ACCA St Hubert Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Loto de l’ACCA St Hubert Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage samedi 13 décembre 2025.
Loto de l’ACCA St Hubert
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez nombreux pour tenter votre chance et remporter de nombreux lots à l’occasion du loto organisé par l’ACCA St Hubert !
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 13 07 45 michel.charriere@yahoo.fr
English :
Come and try your luck at the lottery organized by ACCA St Hubert!
German :
Kommen Sie zahlreich, um Ihr Glück zu versuchen und zahlreiche Preise beim Lotto zu gewinnen, das von der ACCA St Hubert organisiert wird!
Italiano :
Venite a tentare la fortuna alla lotteria organizzata dall’ACCA St Hubert!
Espanol :
Venga y pruebe suerte en la lotería organizada por ACCA St Hubert
L’événement Loto de l’ACCA St Hubert Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme