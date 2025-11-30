Loto de l’AGS GYM Salle polyvalente Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène
Salle polyvalente Espace Jean Chalavon 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez nombreux participer au loto organisé par l’AGS GYM.
Nombreux lots à gagner.
Ouverture des portes à 13h
Salle polyvalente Espace Jean Chalavon 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 23 25 92
English :
Come and take part in the bingo organized by AGS GYM.
Lots of prizes to be won.
Doors open at 1pm
German :
Nehmen Sie zahlreich am Lotto teil, das von der AGS GYM organisiert wird.
Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.
Türöffnung um 13 Uhr
Italiano :
Partecipate alla tombola organizzata da AGS GYM.
Tanti premi in palio.
Apertura porte alle 13.00
Espanol :
Ven y participa en el bingo organizado por AGS GYM.
Podrás ganar muchos premios.
Apertura de puertas a las 13:00
