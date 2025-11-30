Loto de l’AGS GYM Salle polyvalente Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène

Loto de l’AGS GYM

Salle polyvalente Espace Jean Chalavon 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Venez nombreux participer au loto organisé par l’AGS GYM.

Nombreux lots à gagner.

Ouverture des portes à 13h

.

Salle polyvalente Espace Jean Chalavon 10 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 23 25 92

English :

Come and take part in the bingo organized by AGS GYM.

Lots of prizes to be won.

Doors open at 1pm

German :

Nehmen Sie zahlreich am Lotto teil, das von der AGS GYM organisiert wird.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Türöffnung um 13 Uhr

Italiano :

Partecipate alla tombola organizzata da AGS GYM.

Tanti premi in palio.

Apertura porte alle 13.00

Espanol :

Ven y participa en el bingo organizado por AGS GYM.

Podrás ganar muchos premios.

Apertura de puertas a las 13:00

