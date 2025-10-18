Loto de l’AGV Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
Loto de l’AGV
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Loto organisé par l’AGV.
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 49 93 71
English :
Loto organized by the AGV.
German :
Lotto, organisiert von der AGV.
Italiano :
Loto organizzata dall’AGV.
Espanol :
Loto organizado por la AGV.
L’événement Loto de l’AGV Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire