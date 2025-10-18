Loto de l’AGV Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Loto de l’AGV Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier samedi 18 octobre 2025.

Loto de l’AGV

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Loto organisé par l’AGV.

.

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 49 93 71

English :

Loto organized by the AGV.

German :

Lotto, organisiert von der AGV.

Italiano :

Loto organizzata dall’AGV.

Espanol :

Loto organizado por la AGV.

L’événement Loto de l’AGV Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire