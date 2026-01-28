Loto de l’Alliance Halieutique de Saint-Junien Salle des congrès du Châtelard Saint-Junien

Loto de l’Alliance Halieutique de Saint-Junien

Salle des congrès du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Préparez-vous pour une après-midi de folie avec le Super Loto de Saint-Junien !

Envie de rêver, de gagner et de passer un moment inoubliable ? Rejoignez l’édition exceptionnelle du Super Loto, organisée par l’Association Alliance Halieutique de Saint-Junien.

Au programme une carte cadeau de 1000€ ! Mais ce n’est pas tout vous pourrez repartir avec un cookéo, un air fryer, une TV, une machine à café en grain, et bien d’autres surprises. Et pourquoi pas un séjour d’une semaine pour 4 personnes ? Ou encore des lots pour un week-end, une plancha, un yaourtière, des jambons, et plein d’autres cadeaux qui feront briller vos yeux !

L’ambiance sera au rendez-vous avec des parties surprises, des jeux, et une tombola. Et pour fêter l’amour et l’amitié, une partie spéciale Saint-Valentin vous attend !

Animé par Vy-Événementiel. Pour plus d’infos ou pour réserver, envoyez un petit SMS. .

