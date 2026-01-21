Loto de l’Amicale Boule Champagnole

Loto de l’Amicale Boule Champagnole dimanche 8 février 2026.

Loto de l’Amicale Boule

L’Oppidum Champagnole Jura

Début : 2026-02-08 13:00:00
fin : 2026-02-08

2026-02-08

Nombreux lots à gagner.   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 60 97 31 

English : Loto de l’Amicale Boule

