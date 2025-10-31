Loto de l’amicale boule Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse
Loto de l’amicale boule Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse vendredi 31 octobre 2025.
Loto de l’amicale boule
Salle Jean Paccaud Chemin du Foyer Rural Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31 23:00:00
2025-10-31
L’amicale boule de Saint-Martin-en-Bresse organise un loto le jeudi 31/10 avec de nombreux lots à gagner (bons d’achat, viandes, corbeilles garnies…).
Ouverture des portes 18h30. Début des parties 20h.
18 parties dont 10 en bons d’achat. Buffet, buvette. Pas de réservation par téléphone. .
Salle Jean Paccaud Chemin du Foyer Rural Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 52 57
