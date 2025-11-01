Loto de l’Amicale Boules Salle des Fêtes Beaumont-lès-Valence
Loto de l’Amicale Boules Salle des Fêtes Beaumont-lès-Valence samedi 1 novembre 2025.
Loto de l’Amicale Boules
Salle des Fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-01 19:00:00
fin : 2025-11-01 19:00:00
Date(s) :
2025-11-01
Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale !
Salle des Fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 87 23 13
English :
Come and try your luck in a friendly atmosphere!
German :
Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück in einer freundlichen Atmosphäre!
Italiano :
Venite a tentare la fortuna in un’atmosfera amichevole!
Espanol :
Ven a probar suerte en un ambiente agradable
