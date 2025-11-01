Loto de l’Amicale Boules Salle des Fêtes Beaumont-lès-Valence

Loto de l’Amicale Boules

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01 19:00:00

2025-11-01

Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale !

Salle des Fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 87 23 13

English :

Come and try your luck in a friendly atmosphere!

German :

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück in einer freundlichen Atmosphäre!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

Ven a probar suerte en un ambiente agradable

L’événement Loto de l’Amicale Boules Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-23 par Valence Romans Tourisme