Loto de l’Amicale de Sauzelle Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Loto de l’Amicale de Sauzelle Chéray Saint-Georges-d’Oléron dimanche 1 février 2026.
Loto de l’Amicale de Sauzelle
Chéray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Partie spéciale 10€ les 3.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Serez-vous le grand vainqueur du loto ?
.
Chéray 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 81 68 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto de l’Amicale de Sauzelle
Will you be the big lottery winner?
L’événement Loto de l’Amicale de Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes