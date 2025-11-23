LOTO DE L’AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JEANNE D’ARC

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Comme chaque année, les associations de la commune organisent plusieurs lotos ouverts à tous. Ces rendez-vous conviviaux sont l’occasion de soutenir la vie locale tout en partageant un moment de détente et de rencontre.

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

English :

As every year, the local associations organize a number of bingo events open to all. These convivial gatherings are an opportunity to support local life while sharing a moment of relaxation and get-together.

German :

Wie jedes Jahr organisieren die Vereine der Gemeinde mehrere Lottos, die für alle offen sind. Diese geselligen Treffen bieten die Gelegenheit, das lokale Leben zu unterstützen und gleichzeitig einen Moment der Entspannung und Begegnung zu teilen.

Italiano :

Come ogni anno, le associazioni locali organizzano una serie di loto, aperti a tutti. Questi incontri conviviali sono un’occasione per sostenere la vita locale e condividere un momento di relax e interazione sociale.

Espanol :

Como cada año, las asociaciones locales organizan varios lotos abiertos a todos. Estos encuentros de convivencia son una oportunidad para apoyar la vida local al tiempo que se comparte un momento de relajación e interacción social.

L’événement LOTO DE L’AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JEANNE D’ARC Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT