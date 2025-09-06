Loto de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles Salle Polyvalente Estivareilles
samedi 6 septembre 2025.
Loto de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles
Salle Polyvalente Rue de la République Estivareilles Allier
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
cartons ou plaque de cartons
Début : 2025-09-06 20:00:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles organise son grand loto le samedi 6 septembre 2025 à partir de 20 h à la salle polyvalente d’Estivareilles.
Salle Polyvalente Rue de la République Estivareilles 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 01 60 49
English :
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles organizes its grand loto on Saturday, September 6, 2025 from 8 pm at the Salle Polyvalente in Estivareilles.
German :
Die Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles organisiert ihr großes Lotto am Samstag, den 6. September 2025, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle von Estivareilles.
Italiano :
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles (Associazione Benevola dei Donatori di Sangue di Estivareilles) organizza la sua grande tombola sabato 6 settembre 2025 dalle ore 20.00 presso la sala del villaggio di Estivareilles.
Espanol :
La Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles (Asociación de Donantes de Sangre Benévolos de Estivareilles) celebra su gran bingo el sábado 6 de septiembre de 2025 a partir de las 20.00 horas en el salón del pueblo de Estivareilles.
L’événement Loto de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles Estivareilles a été mis à jour le 2025-08-12 par Montluçon Tourisme