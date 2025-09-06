Loto de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles Salle Polyvalente Estivareilles

Salle Polyvalente Rue de la République Estivareilles Allier

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

cartons ou plaque de cartons

Début : 2025-09-06 20:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles organise son grand loto le samedi 6 septembre 2025 à partir de 20 h à la salle polyvalente d’Estivareilles.

Salle Polyvalente Rue de la République Estivareilles 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 01 60 49

English :

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles organizes its grand loto on Saturday, September 6, 2025 from 8 pm at the Salle Polyvalente in Estivareilles.

German :

Die Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles organisiert ihr großes Lotto am Samstag, den 6. September 2025, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle von Estivareilles.

Italiano :

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles (Associazione Benevola dei Donatori di Sangue di Estivareilles) organizza la sua grande tombola sabato 6 settembre 2025 dalle ore 20.00 presso la sala del villaggio di Estivareilles.

Espanol :

La Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Estivareilles (Asociación de Donantes de Sangre Benévolos de Estivareilles) celebra su gran bingo el sábado 6 de septiembre de 2025 a partir de las 20.00 horas en el salón del pueblo de Estivareilles.

