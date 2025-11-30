Loto de l’amicale des donneurs de sang Gevigney-et-Mercey

Loto de l’amicale des donneurs de sang

Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Début : 2025-11-30 12:00:00

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de Jussey et ses environs organise un loto.

Nombreux lots à gagner. Buvette avec sandwichs et pâtisseries sur place.

18 parties, partie spéciale et partie enfant.

Place limités, sur inscription par téléphone. Un carton offert à l’inscription.

Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 13h30. .

Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 59 00 06

