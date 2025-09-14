Loto de l’Amicale des hospitaliers Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto de l’Amicale des hospitaliers Espace Charles Trenet Salon-de-Provence dimanche 14 septembre 2025.

Loto de l’Amicale des hospitaliers

Dimanche 14 septembre 2025 de 14h à 16h. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 16:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Quine ! L’Amicale des Hospitaliers organise le premier loto de la saison 2025-2026 à l’Espace Charles Trenet.

.

Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 91 06 secretariat.fo@ch-salon.fr

English :

Quine! The Amicale des Hospitaliers is organizing the first lotto of the 2025-2026 season at the Espace Charles Trenet.

German :

Quine !!! Die Amicale des Hospitaliers organisiert das erste Lotto der Saison 2025-2026 im Espace Charles Trenet.

Italiano :

Quine! L’Amicale des Hospitaliers organizza il primo lotto della stagione 2025-2026 presso l’Espace Charles Trenet.

Espanol :

¡Quine! La Amicale des Hospitaliers organiza la primera lotería de la temporada 2025-2026 en el Espace Charles Trenet.

L’événement Loto de l’Amicale des hospitaliers Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence