Loto de l’Amicale des hospitaliers Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Dimanche 14 septembre 2025 de 14h à 16h. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14 16:00:00
2025-09-14
Quine ! L’Amicale des Hospitaliers organise le premier loto de la saison 2025-2026 à l’Espace Charles Trenet.
Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 91 06 secretariat.fo@ch-salon.fr
English :
Quine! The Amicale des Hospitaliers is organizing the first lotto of the 2025-2026 season at the Espace Charles Trenet.
German :
Quine !!! Die Amicale des Hospitaliers organisiert das erste Lotto der Saison 2025-2026 im Espace Charles Trenet.
Italiano :
Quine! L’Amicale des Hospitaliers organizza il primo lotto della stagione 2025-2026 presso l’Espace Charles Trenet.
Espanol :
¡Quine! La Amicale des Hospitaliers organiza la primera lotería de la temporada 2025-2026 en el Espace Charles Trenet.
L'événement Loto de l'Amicale des hospitaliers Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-04