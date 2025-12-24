Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Saint-Aulaye, Salle des Loisirs à 14h30.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers organise un Loto animé par Lionel

Infos: 06 86 87 46 41

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 87 46 41

English : Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye

Saint-Aulaye, Salle des Loisirs

L’amicale des Sapeurs-Pompiers organizes a lottery

Info: 06 86 87 46 41

L’événement Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne