Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye, Saint Aulaye-Puymangou
Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Saint-Aulaye, Salle des Loisirs à 14h30.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers organise un Loto animé par Lionel
Infos: 06 86 87 46 41
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 87 46 41
English : Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye
Saint-Aulaye, Salle des Loisirs
L’amicale des Sapeurs-Pompiers organizes a lottery
Info: 06 86 87 46 41
