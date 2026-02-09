Loto de l’amicale des Sapeurs-Pompiers Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Loto de l’amicale des Sapeurs-Pompiers

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-03-01

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association Amicale des Sapeurs-Pompiers. Bingo et Bourriche sont programmés afin de vous faire gagner encore plus de lots.

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicale.sp.miramont@gmail.com

English : Loto de l’amicale des Sapeurs-Pompiers

Come and take part in the bingo organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers association. Bingo and Bourriche are scheduled to give you the chance to win even more prizes.

L’événement Loto de l’amicale des Sapeurs-Pompiers Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays de Lauzun