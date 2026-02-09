Loto de l’amicale des Sapeurs-Pompiers Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne
Loto de l'amicale des Sapeurs-Pompiers Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne dimanche 1 mars 2026.
Venez nombreux participer au loto organisé par l’association Amicale des Sapeurs-Pompiers. Bingo et Bourriche sont programmés afin de vous faire gagner encore plus de lots.
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicale.sp.miramont@gmail.com
English : Loto de l’amicale des Sapeurs-Pompiers
Come and take part in the bingo organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers association. Bingo and Bourriche are scheduled to give you the chance to win even more prizes.
