LOTO DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’Amicale des sapeurs-pompiers propose un loto convivial ouvert à tous.

Ce loto invite le public à se retrouver autour d’un jeu populaire et accessible à tous. Placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, l’événement permet de partager un moment de détente tout en soutenant la vie associative locale. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 14 41 53 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amicale des sapeurs-pompiers is organizing a friendly bingo open to all.

L’événement LOTO DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Montblanc a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34