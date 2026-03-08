LOTO DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Montblanc
LOTO DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Montblanc dimanche 29 mars 2026.
LOTO DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
L’Amicale des sapeurs-pompiers propose un loto convivial ouvert à tous.
Ce loto invite le public à se retrouver autour d’un jeu populaire et accessible à tous. Placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, l’événement permet de partager un moment de détente tout en soutenant la vie associative locale. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 14 41 53 80
English :
The Amicale des sapeurs-pompiers is organizing a friendly bingo open to all.
